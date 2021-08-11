Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto para, popülerlik kazanmasıyla birlikte, dolandırıcılık ve vurgun hikayeleriyle de çok kez gündem oluyor. Bu defa merkeziyetsiz finans platformu Poly Network, büyük bir vurgun yaşadı. Siber saldırı gerçekleştiren korsanlar, 600 milyon dolardan fazla kripto parayı çaldı.

"BUGÜNE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK SALDIRI"

CNBC’nin haberine göre, Poly Network'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, platformun saldırıya uğradığı ve bu olayın, "bugüne kadar merkeziyetsiz finans piyasalarını hedef alan en büyük saldırı" olduğu belirtildi.

Saldırıyı yapanlara iş birliği çağrısında bulunulan açıklamada, “Sevgili hacker, bizler Poly Network ekibiyiz. Seninle iletişime geçmek istiyoruz ve seni 'hack'lediğin varlıkları iade etmeye çağırıyoruz. “ ifadelerine yer verildi.

ÇALINTI PARALAR 3 FARKLI ADRESE AKTARILDI

Güvenlik şirketi SlowMist’e göre, sistemdeki bir güvenlik açığından faydalanan hırsızlar çaldıkları kripto paraları 3 farklı adrese aktardı.

Güvenlik şirketinde görevli araştırmacılar hırsızlığın “uzun süredir planlanmış organize bir saldırı” olduğunu kaydetti.

Veriler, merkeziyetsiz finans piyasalarındaki dolandırıcılık olaylarında rekor seviyede artış yaşandığını gösteriyor.

Kripto para uyumluluk şirketi CipherTrace’a göre, temmuz itibarıyla bu yıl merkeziyetsiz finans piyasalarından toplam 361 milyon dolar değerinde kripto para çalındı.

Bu yılın ilk 7 ayında merkeziyetsiz finans piyasalarındaki hırsızlıkların, toplam kripto para dolandırıcılık hacminin yüzde 54’ünü oluşturduğu ve bu oranın geçen yıl yalnızca yüzde 3 civarında olduğu tespit edildi.

Kripto paralarda sert düşüş Delta varyantının küresel risk iştahını azaltması ve yatırımcıların nakte dönmeye başlaması, kripto paralarda da etkisini gösteriyor.

Bursa’da 14 milyon dolarlık kripto para vurgunu Gündemden düşmeyen kripto para vurgunu iddialarına bir yenisi de Bursa’dan eklendi. 12 bin vatandaş, ‘Mpax Coin’e para yatırdı. ‘Mpax Coin’in sahibi ise 14 milyon dolarla yurt dışına kaçtı.

Bir kripto para vurgunu daha: 12 bin mağdur Bursa’da 12 bin mağduru bulunan 14 milyonluk kripto para vurgunu iddiası yargıya taşındı.