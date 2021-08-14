Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomobil alma hayali kurup da yüksek faiz ve yüksek fiyat sebebiyle harekete geçemeyen vatandaşlara ÖTV indirimi müjdesi geldi. Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak, Özel Tüketim Vergisi oranlarında, fiyatları da düşürecek şekilde matrah değişikliğine gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile;

¥ 1.600 cm³ silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti, 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.

¥ Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin-130 bin lira arasında olan yüzde 50’lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti, 92-150 bin lira olarak belirlendi.

¥ Motor silindir hacmi 1.600-2.000 cm³ arasındaki binek otomobillerde, yüzde 45’lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah limiti 114 bin liraya çıktı.

¥ Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin-135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114-170 bin lira aralığına çekildi.

Bu düzenlemeler, fiyatı 350 bin TL’yi geçmeyen sıfır araçlarda yüzde 16-18 civarında indirim anlamına geliyor. Yani 1.600 CC’ye kadar olan araçlar, yaklaşık 50 bin TL civarında ucuzlayacak.

SATIŞLAR ARTACAK

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, kurdaki artış ve yüksek faizler nedeniyle otomobile ulaşımın zorlaştığı günümüzde, düzenlemenin satışlara olumlu yansıyacağını söyledi. Erce, daha çok yüzde 80’lik ÖTV dilime giren araçların olumlu etkileyeceğini belirterek “Daha önce yüzde 80’lik dilime giren birçok model yeni düzenleme ile yüzde 50 dilimine girecek ve fiyatları düşecek. Hibritlere geçen ağustosta ÖTV matrah düzenlemesi yapılmamıştı. Bu destek iyi oldu” dedi. Bu arada yeni düzenlemede elektrikli araçlara indirim gelmedi. Sektör temsilcileri “Elektrikli araçlarda ÖTV daha önce yüzde 60’a çıkmıştı. Şu anki yapı, elektrikli araçları desteklemiyor. Bu yönde beklenti var” görüşünü dile getiriyor. Kurdaki sıçrama ve faizlerin yüksek kalması ile, 2021 pazar beklentileri 1 milyon adetten 700 binlere kadar düşüren sektörün beklentisi, ÖTV indirimiyle yeniden 1 milyon adete çıktı.

CLIO HİBRİT HIZLANACAK

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, devletin düzenlemelerle sektöre destek olduğunu belirterek, ÖTV matrah düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yüzde 45-50 dilimde daha fazla modelin yer almasının tüketiciye daha fazla seçenek demek olduğunu söyleyen Çağdaş, fiyatlarda yüzde 5-17 arası düşüş olacağını, hibrit araçlarda güncellemelerin çevreci teknolojilere geçişi hızlandıracağını ifade etti. Çağdaş, bu haberle Clio Hibrit modelin iç pazarda satışını hissedarlarıyla değerlendireceklerini ifade etti.

‘İKİNCİ EL’DE FİYATLAR YÜDE 10-20 DÜŞECEK

ÖTV düzenlemesi ikinci el piyasasına da yansıyacak. Sıfır araçlardaki fiyat yüksekliği, ikinci elde de barajın yukarıda kalmasına sebep oluyordu. Özellikle ‘sıfır’da yüksek fiyat indirimi yaşanacak modellerde “hissedilir” ucuzlama bekleniyor. İkinci el piyasada; aracın modeline, yaşına ve durumuna göre yüzde 10-20 arası bir geri çekilme bekleniyor.

Bu arada ÖTV düzenlemesinin bütçeyi nasıl etkileyeceği de merak ediliyor. KPMG Türkiye Şirket Ortağı Emrah Akın, bu konuda olumsuz bir durum oluşmayacağını belirterek “Bu sene için 39,6 milyar TL’lik bir gerçekleşme bekleniyordu. Ocak-haziran sonuçlarına göre 31,2 milyar TL ÖTV toplanmış. Yani bütçenin buradan gelecek vergiden çok da bir beklentisi kalmadı. Bütçe, 39,6 milyar TL hedefini rahat rahat tutturacak. Hatta bunu aşacak bir durumla da karşı karşıyayız” dedi. Geçen sene motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV rekor kırmıştı. Bu kalemde 18,9 milyar TL beklenirken, 46,6 milyar TL tahsilat gerçekleşti. Bundan sonra fiyatlarda döviz kurlarının etkili olacağını da belirten sektör temsilcileri ve ekonomistler “ÖTV düzenlemesi ile hem enflasyonun yükselmesi frenlenecek, hem de TCMB faiz artırmadan yoluna devam edecek” görüşünde birleşti.

‘İkinci el’ araçta baraj 150 bin TL’yi de geçti Döviz kuru ve faiz oranlarının yüksek seyri sebebi ile sıfır araç almakta zorlanan tüketiciler; daha makul fiyatlı, temiz ikinci el araçlara yöneliyor. Ancak bir süredir 50-150 bin TL bandında bulunan genç ve temiz ikinci el araçlarda fiyat bandı, 150 bin TL’nin üzerine çıktı.