Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş birliği ile girişimci kadınlar, program desteklerine ek olarak Şekerbank’ın 250.000 TL’ye kadar 36 ay vade ve üç ay ödemesiz kredi imkânından faydalanabilecek. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile 2017 yılından bu yana 19 binden fazla kadına ulaştıklarını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan “Önümüzdeki dönemde de tüm imkânlarımızı seferber ederek girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu da girişimci kadınların kredi desteğinin yanı sıra, personel maaşlarını Şekerbank’a taşımaları hâlinde nakit promosyon ödemesi, bir yıl boyunca POS aidatı muafiyeti, internet ve mobil kanallardan bir yıl boyunca masrafsız EFT/Havale, “Bütçem Kart” için yıllık kart aidatı muafiyeti ve kiralık kasalarda yüzde 50 indirim gibi birçok avantajdan yararlanabildiğini söyledi.