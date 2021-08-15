Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurumdan yapılan açıklamada, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 16,9’a gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Ortalama yıllık enflasyonun gelecek yıl için yüzde 14,6 ve 2023 için yüzde 11,8 olarak tahmin edildiği ifade edildi. Fitch’in açıklamasında, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüksek devir etkisi ve ekonomik faaliyette devam eden direnç nedeniyle, yüzde 6,3’ten yüzde 7,9’a yükseltildiği de bildirildi. Bu yılın ikinci yarısında iç talep yavaşlamasının güçlü ihracat ve turizm sektöründeki toparlanma ile dengeleneceğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2022’de ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı. Açıklamada, cari açığın daraldığı belirtilerek; bu yılın ikinci yarısında turizm gelirlerindeki iyileşmeyle birlikte cari açığın da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3’üne gerileyeceği kaydedildi.

2021'in ilk yarısında büyüme devam etti Enerjisa Enerji’nin şebeke yatırımları 2021 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 95 artarak 1 milyar 110 milyon TL tutarında gerçekleşti. Konsolide Faaliyet Geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 büyüme ile 3 milyar 326 milyon TL oldu.

İkinci çeyrekte güçlü büyüme Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte, baz etkisiyle birlikte yüzde 20 düzeyinde bir büyüme sergilemesi bekliyor.