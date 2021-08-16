Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarruf sahipliği oranı 2021 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki döneme benzer olarak yüzde 18,3 seviyesinde gerçekleşti. Tasarrufu olmayıp da yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 39,6 ile son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tasarrufu olanların birinci gerekçesi yüzde 50 ile “geleceğe yatırım” oldu. Çocuklu bireylerdeki tasarruf sahipliği oranı, 2021 yılının ilk çeyreğine göre 2 puan artarak yüzde 16’ya yükseldi. “Çocukları için” tasarruf edenlerin oranı da 5 puanlık bir artış ile yüzde 25 oldu.

KRİPTO İKİNCİ SIRADA

Tasarruf aracı tercihlerine bakıldığında 2021 ikinci çeyrekte en çok tercih edilen, yüzde 21 ile bireysel emeklilik fonları ve yastık altı altın-nakit oldu. Onları yüzde 14 ile sistem içi altın takip etti. Araştırmaya tasarruf aracı olarak ilk defa birinci çeyrekte dâhil edilen kripto para birimleri ise, ikinci çeyrekte 5 puan ile en fazla yükselen tasarruf aracı oldu. İlk çeyrekte listeye yüzde 5’lik oran ile 7’nci sıradan giren kripto para birimleri, bu çeyrekte yüzde 10’a yükseldi ve TL Vadeli Hesap ile birlikte beşinci sırayı aldı. ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, salgın döneminin, tasarruf etme alışkanlıklarında önemli etkileri olduğunu belirtti. Kırmızı “Araştırma sonuçları, kripto paraların bir yatırım aracı görüldüğüne ve bu trendin daha da artan bir ivme ile devam edeceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Devlet ve vatandaşın BES'teki birikimi 172 milyar lirayı aştı Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 159 milyar 396 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 12 milyar 627,5 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 172 milyar 23,5 milyon liraya ulaştı.