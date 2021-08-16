Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik güvenliği arttı, ücret toplama sistemleri sağlıklı şekilde işliyor, kazalara müdahale 13-15 dakikada tamamlanıyor. İstanbul Kamu Özel Sektör Mükemmellik İş Birliği Derneğinden yapılan açıklamaya göre;

l Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde toplamda 2.600’den fazla kamera bulunuyor.

l Avrasya Tüneli, 400’den fazla kamera ile 7 gün 24 saat otomatik olarak izleniyor.

l İstanbul-İzmir Otoyolu 1041 kamerayla kontrol ediliyor.

l Osmangazi Köprüsü 429 adet sensörle sürekli takip altında tutuluyor.

Bütün bu sistemler, araçlarla ilgili data toplayabiliyor. Araçların otomatik olarak seyahat süresi hesaplanabiliyor. Güzergâh üzerinde yer alan sis, rüzgâr, sıcaklık sensörleri ve meteoroloji istasyonuyla yol ve mevsim koşulları takip ediliyor. Sürüş güvenliği için elektronik bilgilendirme tabelaları aracılığıyla sürücülerle bu bilgiler paylaşılıyor. Havalandırma sistemleri, trafik işaretleri, radyo anonsları dâhil bütün yönlendirmeler yine otomatik olarak sistemsel bir bütünlük içerisinde çalışıyor.

Türkiye’nin en akıllı yolunun Ana Kumanda Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı ve Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz hizmet sunacak Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.