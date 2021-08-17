Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut durumda ve gelecek süreçte şirketlerin çalışma düzenlerini ve davranışlarını anlamak için Avansas tarafından “Covid-19 Etkisinde Yeni Çalışma Düzeni” araştırması gerçekleştirildi. Buna göre;

¥ 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin yüzde 66’sı, ofisten çalıştıklarını belirtti. 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerinin ise yüzde 54’ü hibrit çalışma modeli uyguluyor.

¥ Uzaktan çalışma sistemiyle birlikte çalışanların ev masrafları artış gösterdi. Burada aylık ortalama artış tutarı 619 TL olurken, şirketlerin yüzde 60’ı çalışanlarına bu konuda destek verdi.

2 KİŞİDEN 1'İ UZAKTAN ÇALIŞMAKTAN MEMNUN

¥ Şirketlerin destek sağladığı alanlar; hijyen kiti (kolonya, maske, dezenfektan), yemek masrafları, fatura desteği (elektrik, internet), kırtasiye ürünleri şeklinde öne çıktı.

¥ Her 2 kişiden 1’i uzaktan çalışma düzeninin faydalı olduğunu belirtiyor.

¥ Her 2 iş yerinden 1’i çalışanların uzaktan ya da ofisten olmak üzere hangi çalışma şekline rağbet gösterdiklerine dair şirket içerisinde araştırma gerçekleştirdiğini belirtti. Çalışanlar, pandeminin ne kadar süre devam edeceği konusunda kararsız... Yüzde 30’u salgının 1 yıl sonra, yüzde 37’si 2 yıl sonra ve yüzde 28’i 3 yıl sonra sona ereceğini öngörüyor.

Bitpanda, uzaktan çalışma için AR-GE merkezi kuruyor Viyana merkezli finans teknolojileri şirketi Bitpanda önümYeni kurulacak Blockchain Research & Development Hub tamamen uzaktan çalışacak 30 yeni yazılım geliştiriciyi istihdam edecek. üzdeki iki yılda AR-GE merkezine 10 milyon avroluk yatırım yapacak.