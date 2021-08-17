Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürsoy “10 Ağustos itibarıyla 18 yaş altında katılımcı sayısı 30 binler seviyesine, fon büyüklüğü 22 milyon TL’ye yaklaştı. 2021 sonu itibarıyla katılımcı sayısında 200 bin düzeyinin aşılmasını, fon büyüklüğünde ise 200 milyon TL seviyelerine yaklaşılmasını bekliyoruz. Çocuklarımız için başlatılan bu uygulamada devlet katkısı ve buna ilişkin hak kazanma şartları, diğer katılımcılar ile aynı şekilde uygulanıyor. Erken yaşta tasarruf yapma alışkanlığı edinecek çocuklarımız, elde edecekleri birikim ile kendilerine finansal bir güvence oluşturacak ve bu sayede üniversiteye giriş, evlenme, iş kurma veya bulma gibi hayatlarındaki kilometre taşlarında da kendilerine önemli bir destek bulabilecek” dedi.

Daha rahat bir emeklilik için: Bireysel Emeklilik Sistemi TSB Başkanı Atilla Benli, daha rahat bir emeklilik hayatı için toplumun her kesimini BES’e davet etti. TSB’nin, 18 yaş ve altı çocuklarımızın da sisteme katılımıyla ilgili bir rehber hazırladığını belirten Benli, orta vadede 3 milyon çocuğun BES’e katılımının beklendiğini söyledi.