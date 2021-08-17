Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için yerli kaynak kullanımına ağırlık veren Türkiye’nin elektrik üretim portföyünde önemli yer tutan temiz enerji kaynakları, bu kapasitenin yaklaşık 52 bin megavatını oluşturdu. Güneş enerjisi kurulu gücü temmuz sonu itibarıyla 7 bin 325 megavata yükselirken, bunun 699 megavatını lisanslı santraller, 6 bin 626 megavatını ise lisanssız santraller teşkil etti. Bu dönemde, güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 7,5’e, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki payı ise yüzde 14’e ulaştı. Güneş enerjisinde temmuz sonu itibarıyla elektrik üretimi yapan santral sayısı ise 7 bin 995’e çıktı.

Bakan Dönmez: Güneş enerjisinde ilk mini YEKA yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kurulu gücümüzün yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor” dedi. Dönmez, ayrıca haftaya pazartesi ilk Mini YEKA yarışmalarını gerçekleştireceklerini söyledi.