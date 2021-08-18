Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyesi Seyfettin Avcı “Asansörler, her gün çalışan cihazlar. Çok dikkat edilmeli. Bakımlarının zamanında periyodik olarak yapılması, varsa problemlerin anında giderilmesi gerekiyor. Son yıllarda denetimlerin artmasından dolayı güvenli asansör oranları hızla yükseliyor. Ama buradaki sıkıntı kurallara uymama, yöneticinin az duyarlı olması... Mümkünse asansörü ilk yapan firma, bakımını da yapmalı. Bağımsız tek bir kişi, bir usta veya bir yerde çalışmış, ayrılmış kişilerin bakım yapması doğru değil. Bakımı yapan, bir firma veya kurum olmalı çünkü onlar daha ciddi şekilde yapıyor” dedi.

Asansörlerdeki denetimlerinin nasıl yapıldığını anlatan Avcı “Bu konuda yetki verilen A tipi muayene kuruluşları, belediyelerle protokol imzalayarak o ilçelerde asansör denetimi yapıyor ve bu denetim sonucunda eksiklikleri listeliyor. Kırmızı etiketli asansörler mühürleniyor. Bazı eksiklikleri olan asansörler için sarı etiket yapıştırılıyor ve giderilmesi için 60 gün süre veriliyor. Üçüncü sonuç olan mavi etiket ise ‘asansör çalışabilir, ufak tefek eksikleri var’ anlamına geliyor. Mavi etiketli asansörün de eksikliklerinin tamamlanması için bir yıl süre veriliyor” diye konuştu.

Küçükçekmece’de asansör boşluğunda çürümüş ceset bulundu Küçükçekmece’de ağaçlık alandaki inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu. Kimliği belirsiz cesette yapılan incelemede, cesedin bir kısmının çürüdüğünü tespit edildi.

3 yaşındaki çocuk asansör boşluğundan bulundu Beylikdüzü’nde kayıp olarak aranan 3 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu.