Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi kartlarındaki manyetik şeritlerin güvenlik problemi nedeniyle 2024 yılından itibaren manyetik kartların kullanımı sona erecek. Bu kartların 10 yıl içinde yerini çipli ve biyometrik kartlara bırakacağı öngörülüyor

KREDİ KARTLARINDA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Kredi kartlarında 2024 yılından itibaren köklü bir değişime gidiliyor. Dolandırıcılığa imkan verdiği gerekçesiyle güvenlik açığı bulanan manyetik şeritler güvenli görülmüyordu. Kredi kartı şirketi Mastercard, kartlardaki manyetik şeritleri kaldıracağını açıkladı. İlk olarak Avrupa’da başlanacak uygulamada 2033 yılına gelindiğinde ise tüm dünyada manyetik kartların kullanımı bitecek.

Manyetik şeritli kartlar CIA için 1960’lı yıllarda IBM tarafından geliştirilmişti. 2024’ten itibaren çipli ve biyometrik kartların manyetik kartların yerine geleceği belirtilirken biyometrik kartlarda parmak izi kullanılacağı belirtiliyor.