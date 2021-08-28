Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatları ile ilgi iddialara cevap verdi. EPDK, elektriğe gizli zam yapılmadığını, faturalara herhangi bir fiyat artışı yansıtılmadığını vurguladı.

1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığını hatırlatan EPDK, bu kapsamda mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 91,56 TL ödendiğini belirtti.

"ARTIŞ YA DA ZAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamada, “Söz konusu fiyatlandırma Türkiye’nin tamamındaki abonelerde geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz. Ayrıca elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payı 2020 yılında belirlenmiştir ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıl boyu geçerlidir. Bu payda da bir artış yapılmamıştır. Her yıl özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklıklarındaki artışlara bağlı olarak (klima, soğutucu, vb. ürünlerin yoğun kullanımı ile) rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artış elektrik faturalarına da yansımaktadır. Ancak elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurumumuz tarafından belirlenen oranların dışında (dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında) herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir” denildi.

Elektrikte manipülasyon girişimi EPDK’dan döndü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ticaretinde, fiziki piyasada karşılığı olmayan alış tekliflerine yönelik inceleme başlattı.