 Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altın, günü 0,29 oranında azalışla kapattı.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.208,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 483,80 liradan işlem gördü.
 
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
31 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
                                                                    CUMA                       SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN                      Alış         Satış             Alış        Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)                       485,00      485,20       483,60    483,80
Cumhuriyet Ata Lira                             3.196,00   3.217,00   3.187,00  3.208,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)                              442,30     446,30      441,00      445,00
Lira(Tam) Ziynet                                  3.123,00   3.143,00   3.114,00   3.134,00
Yarım Ziynet                                        1.562,00   1.572,00   1.557,00   1.567,00
Çeyrek Ziynet                                      781,00      786,00       779,00     784,00
 