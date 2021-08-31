Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altın, günü 0,29 oranında azalışla kapattı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.208,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 483,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
31 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
CUMA SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,00 485,20 483,60 483,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.196,00 3.217,00 3.187,00 3.208,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,30 446,30 441,00 445,00
Lira(Tam) Ziynet 3.123,00 3.143,00 3.114,00 3.134,00
Yarım Ziynet 1.562,00 1.572,00 1.557,00 1.567,00
Çeyrek Ziynet 781,00 786,00 779,00 784,00
Dövize alternatif altın basacağız Geçtiğimiz günlerde Ağrı’nın Diyadin ilçesinden gelen 20 ton altın rezervi müjdesinin yankıları sürüyor. Gözler yeni müjdelere çevrilirken Türkiye’nin altın potansiyelini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı; hedeflerinin, yılda 100 ton altın çıkarmak olduğunu söyledi.