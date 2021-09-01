Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri bugün açıklanacak. Ekonomistler, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 21,8’lik artışı yakalayacağını öngörüyor. İş dünyası temsilcileri de yılın tamamının yüzde 7-8 bandında kapatılabileceğini belirtiyor.

VİTES BÜYÜTME ŞART

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç “Bu güçlü çıkışın arkasında, iş dünyasının aralıksız 6 çeyrektir giriştiği makine teçhizatındaki yatırım hamlesinin payı büyük. Bu sayede talebi kesintisiz ve zamanında karşılayarak, ekonomimiz için katma değer üretmeye devam ediyoruz. Ancak bizim bu büyümeyi sürdürebilmemiz için yatırımlara vites büyütmemiz şart” dedi.

ULAŞIM VE LOJİSTİK KRİZİ SÜRÜYOR

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da, arzın talebe yetişememesi nedeniyle girdi tedariki, ulaşım ve lojistik alanlarında krizin devam ettiğini belirterek “Türkiye pozitif ayrışan grupta yer aldı. Türk sanayi sektörü, ikinci çeyrekte 53,3 milyar dolarlık rekor büyüklükte ihracat yaparak hem büyümeye hem de cari dengeye önemli bir destek sağladı. Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirlerinde Türk sanayisi, yeni pazarlara ulaşmak ve mevcut pazarlardaki ağırlığını artırmak için büyük fırsatlarla karşı karşıya. Bunların değerlendirilebilmesi için rekabet gücünün teknoloji ve verimlilikten alınması, yeni yatırımların bu alanlara odaklanması gerekiyor. Bu yatırım iştahı mutlaka etkin bir şekilde desteklenmelidir” diye konuştu.

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 20 ÜSTÜ BEKLİYORUZ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın ise “Ekonomide yerliliği artırarak âdeta bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, sanayi üretim verilerine baktığımızda ikinci çeyrekte yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Elbette bunların reel ekonomiye olumlu yansımaları da zaman içinde olacaktır. Sabredersek çok güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Yüksek büyüme geliyor 2020 yılının ikinci çeyreğindeki baz etkisi dikkate alındığında Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesi bekleniyor