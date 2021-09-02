Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Türk mobilya sektörü dünyada adından sıkça söz ettirmeye başladı. Pandeminin etkisiyle navlun fiyatlarındaki artış, Avrupa ile Çin arasında yaşanan soğuk savaş, global mobilya alıcılarını Türkiye’ye yöneltti. Hızlı teslimat, kaliteli üretim ve uygun fiyat, alıcıları cezbetti. Yaşanan bu gelişmeler ışığında 2021 yılının ilk altı ayında ABD’ye mobilya ihracatı yüzde 80, İngiltere ve Fransa’ya yüzde 70, İtalya’ya yüzde 60 yüzde, Almanya’ya 40 arttı. Geçen yıl 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, bu yılı bu rakamın üzerinde kapatmayı hedefliyor. İhracattaki artışa iç piyasadan gelen talep eklenince, sektör üretime yetişemez hâle geldi. Ancak sektör temsilcileri işi bilen, nitelikli eleman olmadığından da şikayetçi…

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, bugün mobilya sektörünün 100 bin mavi yakalı insan ihtiyacı olduğunu söyledi. 36 bin üretici ve 500 bin istihdam ile Türkiye ekonomisini önemli sektörlerinden biri olduklarını ifade eden Güleç “Bugün gençlerin ilk hedefinde beyaz yakalı olmak var. ‘Mavi yaka’nın değerini artırmamız lazım. İmalatta veya makine başında çalışan teknik elemanımız yok. Masada oturan ile emek gücü ile çalışan arasında bir değer farkı olmadığını öğretmemiz lazım. ‘Mavi yaka’nın Türkiye ekonomisine katkısı büyük. Mobilya sektörünün, eski usta diye tabir ettiğimiz marangoz, döşemeci ve boyacıya ihtiyacı var. Bu anlamda sektörümüzün 100 bin nitelikli elemana ihtiyacımız var” dedi.

KÜRESEL ATAK

Sınırlamaların kaldırılmasıyla sektörde talebin patladığını ifade eden Ahmet Güleç, şöyle devam etti: Türkiye’den mobilya sektöründe bir dünya markası çıkarmak istiyoruz. ‘Made in Turkey’ gibi bir oluşum kuruyoruz. Bunun adı ‘Turkish Furniture…’ Dünyanın tüm mobilya fuarlarında stantlar kuracağız. Ayrıca bir dijital portal hazırlıyoruz. Burada yalnızca ticaret değil, tüketiciye de mesaj vermeyi amaçlıyoruz. Türk mobilya markası nedir, ne kadar kalitelidir gibi... Global alıcılar Türkiye’yi daha yakından tanıyacak.

Ege’de çöpten elektrik, Senegal’de mobilya Mobilya markasıyla tanınan ancak son yıllarda enerji ve inşaat alanlarına milyonlarca yatırım yapan Doğanlar Holding, ‘sıfır atık’ projesinin tam karşılığı olan ‘çöpten elektrik’ üretme işinde hızla büyüdü. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan; 18 tesise ulaştıklarını, Türkiye’nin en büyük çöpten elektrik üreten tesisini İzmir’de açacaklarını söyledi.

Tedarikçi arayan ABD mobilya fuarına geliyor CNR Mobilya - 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na bu yıl Amerika ve İsrail yoğun ilgi gösteriyor. 3 Ağustos’taki fuarda özellikle ABD’li alım heyetlerinin imzalayacağı iş anlaşmaları ile 2 milyar doların üzerinde ticaret hacminin oluşması bekleniyor.