Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Son olarak Türk vatandaşlarının Azerbaycan’a seyahatlerinde vize ve pasaport engeli ortadan kalkarken, kimlikle seyahat edilebilecek ülkelere Sırbistan, Belarus ve Rusya da ekleniyor. Yıl sonunda Sırbistan’a yapılacak seyahatlerde sadece çipli kimlik uygulamasına geçilmesi beklenirken, Belarus ve Rusya ile de benzer anlaşmaların yapılmasının yakın olduğunu belirtiliyor. Bu üç ülke ile de kimlikle seyahat uygulaması faaliyete geçerse, Türk vatandaşlarının vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği ülke sayısı sekize çıkmış olacak. Türkiye daha önce Gürcistan, KKTC, Moldova, Ukrayna ve Azerbaycan ile çipli kimlik uygulamasına geçmişti.

74 ÜLKEYE VİZESİZ GİDİLEBİLİYOR

Öte yandan, Türk vatandaşları ayrıca, vize almadan sadece pasaportla 74 ülkeyi ziyaret edebiliyor. Bu ülkelerden bazıları şunlar: Arjantin, Brezilya, Arnavutluk, Bahreyn, Bolivya, Bosna-Hersek, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Guatemala, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Haiti, İran, Irak, Jamaika, Kamboçya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kosta Rika, Lübnan, Malezya, Meksika, Moğolistan, Özbekistan, Panama, Paraguay, Peru, Singapur, Şili, Tayland, Tunus, Uruguay, Ürdün, Venezuela.

KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlikler kullanılamayacak Türk vatandaşları, KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartlarını 30 Haziran'dan itibaren kullanamayacak.