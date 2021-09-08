Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde 1 Eylül ve ve 6 Eylül arasında denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personeli katıldı. Denetimde, 13 cm’den kısa 7 ton İstavrite yasalara aykırı avlanıldığı için el kondu. 4 kişiye küçük boy balık avlamaktan 5 bin 455’er TL, 1 kişiye nakil cezası olarak 2 bin 182 TL olmak üzere toplam olarak 24 bin TL idari para cezası kesildi. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumuna bağışlandı.