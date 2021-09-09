Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş bünyesinde İş-Kur İEP programı kapsamında Şehir İçi Toplu Ulaşım Aracı kullanabilecek 3 ay süre ile (Süre sonunda en az % 50'sini daimi olarak devam edeceği) 10 Şoför Alımı yapılacak.
Toplu ulaşım aracı şoför alımı yapılacak
09.09.2021 - 07:47 | Son Güncelleme: 09.09.2021 - 07:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş bünyesine 10 şoför alınacağı duyuruldu.
Etiketler : elazığ,
802573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/802573.aspx
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