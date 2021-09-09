Bir süredir düşüş grafiğinde ilerleyen altın fiyatları ibreyi yukarı yönlü değiştirdi. Dünkü kapanışta 24 ayar altının fiyatı yüzde 0,91 artış göstermişti, bugün ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükseliş yaşandı. Böylelikle gram altının fiyatı, 486,20 liradan günü tamamlamış oldu.
9 EYLÜL 2021 ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.224,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 486,20 liradan işlem gördü.
9 EYLÜL 2021 ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.224,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 486,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,60 485,80 486,00 486,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.201,00 3.222,00 3.203,00 3.224,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,00 447,00 443,20 447,20
Lira(Tam) Ziynet 3.128,00 3.148,00 3.130,00 3.150,00
Yarım Ziynet 1.564,00 1.574,00 1.565,00 1.575,00
Çeyrek Ziynet 782,00 787,00 783,00 788,00
ALTININ KİLOGRAMI 488 BİN 800 LİRA OLDU
Altın piyasasında, en düşük 484 bin 600 lira, en yüksek ise 489 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 488 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 429 milyon 448 bin 2,52 lira, işlem miktarı ise 886,578,69 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 441 milyon 232 bin 830,64 lira oldu.