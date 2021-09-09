Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,60 485,80 486,00 486,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.201,00 3.222,00 3.203,00 3.224,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,00 447,00 443,20 447,20

Lira(Tam) Ziynet 3.128,00 3.148,00 3.130,00 3.150,00

Yarım Ziynet 1.564,00 1.574,00 1.565,00 1.575,00

Çeyrek Ziynet 782,00 787,00 783,00 788,00

ALTININ KİLOGRAMI 488 BİN 800 LİRA OLDU

Altın piyasasında, en düşük 484 bin 600 lira, en yüksek ise 489 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 488 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 429 milyon 448 bin 2,52 lira, işlem miktarı ise 886,578,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 441 milyon 232 bin 830,64 lira oldu.