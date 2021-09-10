Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akaryakıt bayileri ve dağıtıcı lisans sahipleri 1 Ocak’tan itibaren sadece Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yetkilendirilen otomasyon firmalarıyla çalışabilecek. Gerekli süreçleri zamanında tamamlamayan dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin faaliyeti durdurulacak. Bu kararla, yetki belgesi bulunmayan ve ehil olmayan otomasyon firmalarının piyasayı olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunmaları engellenecek. Böylece pompada tüketici aleyhine işleyecek 1 kuruşluk fiyat farklarına bile geçit verilmeyecek. Ayrıca mevzuata aykırı faaliyette bulunan otomasyon firmalarına bu tarihten sonra idari para cezası da uygulanabilecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemenin hem bayi faaliyetlerinin aksamaması hem de denetimlerin daha etkin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yaklaşık 52 dağıtıcı ve 13 bin bayilik lisansı sahibinin otomasyon sistemlerine ilişkin süreci en kısa zamanda tamamlaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: 1 Ocak’tan itibaren akaryakıt sektöründe yeni bir dönem başlayacak. Otomasyon sistemi piyasanın sağlıklı şekilde işleyişi için çok önemli. Dağıtıcılar ve bayiler otomasyon konusunda beklediğimiz adımları atmazsa faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabiliriz. Dağıtıcı lisansı sahipleri; bayi denetim sisteminin kurulması, bakım ve onarımı için bizden yetki alan otomasyon şirketleri dışındaki firmalarla çalışamayacak. Bu durumdan tüketicilerimizin de olumsuz etkilenmemesi için ilgili sektör temsilcilerimizden gereken hassasiyeti göstermelerini ve üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz.

99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi 1922 yılında patenti alınarak piyasaya sürülen ve 1970’lerde en çok kullanılan otomobil yakıtı kurşunlu benzinin kullanımının sona erdiği duyuruldu. BM Çevre Programı tarafından yapılan açıklamada, "Kurşunlu benzin yasağının başarılı bir şekilde uygulanması, küresel sağlık ve çevremiz için büyük bir kilometre taşıdır" denildi.

Benzine yapılan indirim pompa fiyatlarına yansımayacak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim yapılacağını duyurmuştu, bu indirimin pompa fiyatlarına yansımayacağı öğrenildi.