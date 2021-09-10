Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İMKON, 24 Eylül’e kadar inşaatları durdurduklarını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasında başı çeken inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mamullerinin başında çimentonun olduğu belirtildi. Sektörün 250 alt sektörü de etkilediğine işaret edilen açıklamada; burada yaşanan yüksek zamların, vatandaşı, kentsel dönüşümü, ucuza konut erişimini, istihdamı ve piyasa istikrarını olumsuz etkilediğinin altı çizildi. Çimentoya gelen zamların enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmanın çok üstünde olduğu ve kabul edilemez seviyeye ulaştığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: Çimento sektörü, fahiş zamları geri çekmesi yolunda verdiğimiz mücadeleye yeni zamlarla karşılık vermiş; inşaat sektörüne, iş bırakma ve boykot dışında seçenek bırakmamıştır. Bu zamana kadar haklı çağrımıza yeteri kadar kulak vermediniz. Haklı taleplerimiz karşılık buluncaya kadar demokratik şartlarda mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Çimento ve gübre ihracatına kısıtlama Önce iç piyasanın talebi karşılanacak, sonra ihracata izin verilecek. Böylece çimento ve gübre fiyatı dizginlenecek. İnşaat ve tarımda girdi maliyetleri düşecek.