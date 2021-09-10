Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Tekstil sektöründe dışa bağımlılığı bitirmek ve ihracata katkı yapmak için yatırımlar sürüyor. Sektörde 51 yıldır faaliyet gösteren Migiboy, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde 200 milyon dolarlık yatırımla günde 100 ton likra üretim kapasiteli yatırıma hazırlanıyor. 14 ayda tamamlanması hedeflenen fabrika, yıllık 40 bin ton likra ithalatının önüne geçecek ve 500 kişiye istihdam sağlayacak. Bu yıl yüzde 50 büyüme hedeflediklerini söyleyen Migiboy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat “Coğrafyamızdaki konfeksiyon üretimi gün geçtikçe artıyor. Kumaş ve ipliğe olan ihtiyaç arttı. Likra pazarı ise Çin ve Kore’deki uluslararası büyük kapasitelerde fabrikaları olan firmaların elinde dönüyor. Batı’da üretim yok denecek kadar az. Bu nedenle bu yatırımımız Avrupa ülkelerini de yakından ilgilendiriyor. Likranın birim fiyatı şu an 12-15 dolar civarlarında. Önümüzdeki dönemde fiyatların yarı yarıya düşeceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin likra ihtiyacı ise yıllık yaklaşık 60 bin ton. Bunun 20 bin tonunu Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli bir firma üretirken geriye kalan 40 bin tonunu yurt dışından ithal ediyoruz. Dışa bağımlı olduğumuz bir pazar. Bu yatırımımızla 350 milyon dolarlık ithalatın önüne geçip Türk tekstil sektörünün eksik kalan ihtiyacını tamamlamak ve ülkemizi Avrupa’nın likra üretim üssü yapmak öncelikli hedefimiz. Üretilen ürünlerin yüzde 30’u başta Avrupa olmak üzere çevre ülkeler ihraç edilecek” dedi.

YEŞİL MUTABAKAT’A UYGUN

Şirketin pandemi döneminde birçok yatırım yaptığını belirten Canpolat, şu bilgileri paylaştı: Kahramanmaraş’taki fabrikamızı dünyada yeni çıkan Vorteks teknolojisiyle iplik üretmek üzere yaklaşık 7,5 milyon avro yatırım ile tamamen yenileyerek 500 tona çıkardık. Çorlu’da ise tamamen yeni bir fabrika kuruyoruz. Niğde OSB’de kuracağımız yeni fabrika ise 400 bin metrekarelik alanda 100 bin metrekaresi kapalı olan ve yaklaşık 500 kişinin çalıştığı bu sayıdan yaklaşık 200’ünün beyaz yakalı olacağı bir fabrika. Kurduğumuz tesiste her ne kadar çıkan son ürün iplik olsa da tesis iplik tesisinden çok bir kimya rafinerisi. Temelini yıl sonuna kadar atmış olacağız. Günlük üretim hedefimiz ise 100 ton. Kurduğumuz fabrika tamamen yeşil ve sürdürülebilir bir fabrika. AB’nin Yeşil Mutabakatı’yla uyumlu olacak. Az su kullanan sistemler, yağmur sularını toplama, kullanılan suları yeniden kullanma, güneş enerjisi gibi bütün teknolojileri içerecek bir fabrika hazırlıyoruz.

İNSANLAR UZAK DOĞU'DAN ÜRÜN ALMAK İSTEMİYOR

∂ Küresel ticaretin iki önemli problemle uğraştığını belirten Vehbi Canpolat “Şu anda konteyner firmalarının ve ham madde üreticilerinin tekel oluşturması ile mücadele ediyoruz. 2 bin dolarlık konteyner ücretini 10-15 bin dolarlara yükseldi. Bu bizim için çok büyük bir problem çünkü ana ham maddeyi dışarıdan tedarik ediyoruz. Şu anda Uzak Doğu blokunun rakipsiz olması fiyatlarda ciddi haksızlıklara yol açıyor. Ancak pes etmiyoruz. Sanayileşip dünyanın iyi bir tedarikçisi olmalıyız. Coğrafi konumumuz buna çok uygun. Pandemi etkisiyle insanlar Uzak Doğu’dan ürün almak istemiyor. Türkiye daha çok tercih edilir hâle gelecek. Daha katma değerli ürünler yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İhracatı uçuracak iş birliği TİM ve THY arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balık kapsamındaki Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında yüzde 10 ve yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak. Ayrıca ihracatçılara 6 bin tonluk ek kapasite daha ayrıldı