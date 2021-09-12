Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan 6 bin 021 metrekare tesis alanı ile 4 bin 444 metrekare tesis alanının satış ihalesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binasındaki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacak.
Sanayi tesisi arsaları ihaleyle satılacak
12.09.2021 - 11:48 | Son Güncelleme: 12.09.2021 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet sanayi alanı nitelikli arsa ihaleyle satılacak.
Etiketler : konya,
802952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/802952.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER