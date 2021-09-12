Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan 6 bin 021 metrekare tesis alanı ile 4 bin 444 metrekare tesis alanının satış ihalesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binasındaki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacak.

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