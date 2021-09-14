Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yeni nesil veri merkezlerine 2,5 milyar TL’den fazla yatırım yapan Turkcell, bu alandaki yeni yatırımını Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde hayata geçirdi. Son teknolojilerle donatılan Avrupa Veri Merkezi, yüzde 75 oranla Türkiye’nin en yerli veri merkezi olma özelliği taşıyor. Veri merkezinin açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın katılımıyla; Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Genel Müdür Murat Erkan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Murat Erkan “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” vizyonu ile hareket ettiklerini belirterek, “İlk veri merkezini 2016 yılında Gebze’de açtık. 2018 yılında İzmir’i, 2019 da da Ankara’yı devreye aldık. Dördüncü veri merkezimizi ise Kapaklı’da hizmete açıyoruz. Avrupa Veri Merkezi ile birlikte Türkiye’deki toplam verinin yüzde 30’unu saklayacak kapasiteye ulaştık. Veri merkezlerine bugüne kadar toplam 2,5 milyar liralık yatırım yaptık. Dolar bazında 300 milyon dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Türkiye’deki toplam veri merkezi yatırımları ise 550-600 milyon doları buldu” dedi.

DEVLERİN TERCİHİ

Türkiye’nin dijital ipek yolunun merkezi konumunda bulunduğunu vurgulayan Erkan, “Nasıl ki denizlerimizde ‘Mavi Vatan’ var, biz de yeni nesil veri merkezlerimizle ‘Siber Vatan’a sahip çıkıyoruz. Veri konusunu milli mesele olarak görüyoruz. Millî servetimiz veriyi, küresel risk ve tehditlere karşı korumak hepimizin görevi. Bu doğrultuda inşa ettiğimiz veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla arttırıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Veri Merkezimiz de, yüzde 75 ile Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek veri merkezi oldu. Bundan sonra da verimize sahip çıkarak, ülke sınırları içerisinde tutmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu. Erkan, Kapaklı veri merkezinde yüzde 68 doluluk oranına ulaştıklarına dikkat çekerek; Microsoft, IBM, SAP ve Facebook gibi teknoloji devlerine hizmet verdiklerini söyledi.

6 BİN SENSÖR, 1437 KAMERA

37 bin 277 metrekarelik alana kurulan ve 7 bin 238 metrekarelik beyaz alana sahip Avrupa Veri Merkezi, 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı. Kapıların ve duvarların yangına 120 dakika dayanıklı olduğu veri merkezinde, 6 bin sensör ve 1437 kamera ile 40 bin nokta sürekli izleniyor. Turkcell Avrupa Veri Merkezi, sahip olduğu “Tier III” sertifikası sayesinde kurumlara sunucu barındırma, bulut bilişim, erişim, yedekleme, siber güvenlik, felaket kurtarma, yönetilen hizmetler ve cihaz temini hizmetlerini de sağlıyor. Enerjisini güneşten alan Avrupa Veri Merkezi aynı zamanda yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “Leed Gold” sertifikasına da sahip...

Verilerimiz Bulgaristan’a gidiyor teşvik şart

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Türkiye’nin, verinin taşınması ve saklanması konusunda kilit bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Amacımız; bu coğrafi üstünlük ile şirketimizin sahip olduğu ileri ve yenilikçi teknolojiyi kullanarak, ülkemizi, dünyanın en önde gelen ‘veri ve bulut teknolojileri üssü’ hâline getirmek. Bu hedefin yeni bir adımı olarak bugün açılışını yaptığımız Turkcell Avrupa Veri Merkezi’ni kamu kurumlarının, özel sektörün ve bölge ülkelerinin hizmetine sunuyoruz” dedi. Veri merkezleri alanında yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Aksu, “Bulgaristan’ın verdiği teşvikler sebebiyle maalesef Türkiye’nin verisi yurt dışına çıkıyor. Veri merkezleri için süper teşviklere ihtiyacımız var. Ayrıca beyaz alan için limitler düşürülmeli” diye konuştu.

5G’ye emin adımlarla ilerliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; bilgi ve verinin öneminin her geçen gün arttığını, kurum ve ülkelerin gücüne güç kattığını belirterek, bu teknolojilerin başında 5G’nin geldiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, 5G teknolojileri için yaptıkları planlarda yerli ve milli imkanları önceliklendirdiklerini dile getirerek, bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.