Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcılar için uzun vadede güvenli yatırım olarak görülen altın, bir süredir düşüş eğiliminde devam ediyordu. Geçen hafta yeniden yükseliş grafiğine giren altın fiyatları, değer kazanmaya devam ediyor. Öyle ki; 24 ayar gram altının fiyatı güne 485 lira ile başladı.

14 EYLÜL 2021 ALTIN FİYATLARI

Gram altın an itibarıyla 485 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise bugün 801 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını bugün 3 bin 191 liradan da satıştaki yerini aldı. Yarım altında satış fiyatı ise 1.602,10 lirada.