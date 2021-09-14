Yatırımcılar için uzun vadede güvenli yatırım olarak görülen altın, bir süredir düşüş eğiliminde devam ediyordu. Geçen hafta yeniden yükseliş grafiğine giren altın fiyatları, değer kazanmaya devam ediyor. Öyle ki; 24 ayar gram altının fiyatı güne 485 lira ile başladı.
1,5 milyar dolarlık ithalata depozito freni Çevre felaketine yol açan unsurlardan olan atık ambalajlar yılbaşından itibaren depozitolu olacak. Uzmanlar “Yıllık 1,5 milyar doları bulan plastik ithalatı azalacak. Dönüşüm yatırımı artacak. Çevre kendine gelecek. Tüketici ambalaja ödediği bedeli geri alacak, zamanla ürünler de ucuzlayacak” diyor.
Erdoğan 3 yıllık orta vadeli programı işaret etti: Hedef 1 trilyon dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 3 yıllık orta vadeli programa değinerek, milli gelirin söz konusu dönem sonunda 1 trilyon dolar seviyesine taşınacağını söyledi.