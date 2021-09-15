Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Son dakika... TCMB ağustos toplantısında politika faizini yüzde 19'da bırakma kararı aldı. Böylelikle mart ayında yapılan 200 baz puan faiz artırımının ardından son 5 toplantıda faiz yüzde 19’da sabit bırakıldı. Analistler de faizlerin sabit kalacağı yönünde tahminde bulunmuştu.

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 69 milyon dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Temmuz itibarıyla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 104 milyar 69 milyon dolara ulaştı.