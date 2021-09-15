Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | İSTANBUL

Pandemi, iş yapma şekillerini derinden etkilerken, üretim yerlerinde de hızlı değişim yaşanmaya başladı. “Doğuda üret, batıda sat” iş modelinin salgınla bir anda değişmeye başladığını anlatan Dalgakıran Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young “Artık bölgeselleşmiş tedarik zincirlerden bahsedeceğiz. Türkiye’nin avantajları ve rekabet gücünü birleştirdiğiniz zaman, şu anda sadece Alman değil, başka Avrupa şirketlerinin de Türkiye’nin kapısını çalacağını görüyoruz. Asya bölgesi ise Avrupa’ya girmek için Türkiye’ye çok ilgi gösteriyor. Özellikle de Çin… Son 5 yılın modası olarak Çinli şirketler buraya geliyor, Türk aile şirketlerini satın alıyor veya ortak oluyorlar. Avrupa Birliği pazarına girmek için Türkiye’yi bir zemin olarak kullanıyorlar” dedi.

ŞİRKETLER YOK OLUYOR

Türkiye’nin en büyük endüstriyel kompresör üreticilerinden Dalgakıran Grup’un “Vizyon 2030” toplantısında konuşan Steven Young; dünyada teknoloji, iş yapış modelleri ve sermayede büyük değişimler yaşandığını belirterek, bunun, kendilerinin iş yapış şekilleri ve şirketlerin varlığını çok ciddi etkileyeceğini söyledi. Young “2000 yılındaki Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yüzde 52’si artık yok. Türkiye’ye gelelim, 2000 yılındaki İSO 1000 listesindeki şirketlerin de yüzde 41’i artık yok. Sadece liste dışında değiller, yoklar. Hızlı ve yıkıcı bir değişim var. Bu oyunun arkasında kalma gibi bir lüksümüz yok. 2030’a kadar teknoloji trenini yakaladınız, yakaladınız. Yakalayamazsanız geriye düşmeye başlayacaksınız” diye konuştu.

ÇİP KRİZİ DAHA SÜRER

Çipten kaynaklanan dengesizliğin birkaç sene daha devam edeceğine işaret eden Steven Young, şöyle devam etti: Bir çip üretim tesisi kurmak normal fabrika kurmak gibi değildir. Normal fabrikayı 3 ay içinde planlarsınız, 6 ay içinde inşa edersiniz, 3 ay içinde de devreye alırsınız, yaklaşık 1 yılda ayağa kaldırırsınız. Bir çip fabrikasını planlamak ve hayata geçirmek 3-5 sene arasında bir süre alıyor. Çok da ciddi yatırım maliyetleri olan bir konu. Dolayısıyla, bu daha birkaç sene devam edecek...

DÖRT BİN YENİ İSTİHDAM

Dalgakıran Grubu, pandeminin zorluklarına rağmen geçen sene çift haneli büyüdü ve 100 milyon avro ciroyu yakaladı. Steven Young “2030’a gelindiğinde cironun aslan payı uluslararası pazarlardan gelecek. İstihdam sayısı da 5 bini geçecek. Şirkette 4 bin civarı yeni iş imkânı oluşacak” dedi.

Young ile milyar $’lık hedef

Bosch Grubu’ndaki 25 yıllık kariyerinden sonra Dalgakıran Grubu’na transfer olan Steven Young; vizyonlarını ‘markalaşma’, ‘küresel ayak izi’ ve ‘teknoloji’ olarak üç temel unsura yerleştirdiklerine işaret etti. Kompresör ağırlıklı çalıştıklarını ifade eden Young “Hem bulunduğumuz alanı geliştireceğiz hem yeni alanlara gireceğiz. Dünya şirketleri ile stratejik ortaklıklar yapacağız. Bu vizyonun sonucunda 2030’da 1 milyar dolarlık ciro hedefimiz var. Türkiye’den bir dünya yıldızı doğuyor. Hidrojen, odağımızda olacak. Çünkü 2030’da araçların yüzde 20’si hidrojen ve elektrikli araçlar olacak. Burada yerimizi alacağız” dedi. Dalgakıran Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran da, üretim araçlarını üretmeden zenginleşmenin olmayacağını belirterek, şunları söyledi: Steven Young ile beraber büyümeye karar verdik. 2030 hedeflerimiz var. Türkiye’ye makine sektöründe çok güçlü bir marka kazandırarak, ülkenin bunun yapabileceğini göstermek. 1 milyar dolar ciro, alanımızda, dünyadaki en büyük ilk 5 firma içerisine bizi sokar. Aile şirketlerinin Türkiye’de ortalama ömrü 34 yıl. İtalya’da 104 yıl. Aileyi, fiili işin içerisinden çekerek tamamen kurumsallaştırıyoruz. Bugüne kadar 4-5 milyar dolarlık bir şirketin CEO’sunun 150 milyon dolarlık bir şirkete gittiğini gördünüz mü? Bu da kültürel bir devrim ve Türkiye’ye büyük bir örnek olacak. Almanlar 300 milyar dolarlık makina ihracatını 6 bin firmayla yapıyor. Biz 17-18 milyar doları 11 bin firmayla yapıyoruz. Türk şirketlerin bu konuda da ciddi adımlar atması gerekiyor.

Girişimciler Diyarbakır’a yatırım için sırada Devletin uyguladığı teşvik, tesis edilen huzur ve genç nüfus oranının yüksek olması dolayısıyla, salgına rağmen son dönemde yatırım için talebin arttığı Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 4. etap dolunca 5. etap için çalışma başlatıldı.