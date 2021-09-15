Dolar bir süredir yatay seyretmesinin ardından haftaya düşüşle başlamıştı, Düşüşün ardından yeniden yatay seyirli devam eden dolar güne, 8.44 lira seviyesinde başladı.
15 EYLÜL DOLAR-AVRO FİYATLARI
Serbest piyasada 8,4380 liradan alınan dolar, 8,4400 liradan satılıyor. 9,9750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4540 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9880 lira olmuştu.
ANKARA
'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti! Geçen yıl pandeminin reel sektör ve hane halkları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için düşük faizli, uzun vadeli kredi genişlemesine gidilmişti. Ancak krediler yüksek kâr hırsıyla altın, döviz ve otomobile gitti. Enflasyon ve cari açık patladı. Hükûmet bu konuda yeni tedbirler alıyor. Bireysel krediler sınırlandırılacak. Kurumsal olarak alınan kredilerin ise gerçekten bir yatırım projesi için olması gerekecek. Yeni prosedür ile bu kredilerin amacı dâhilinde kullanıldığının takibi yapılacak.
Faizle yerliler yavaşladı, dövizle yabancı hızlandı Mayısta “tam kapanma” etkisiyle 59 bine gerileyen konut satışları, haziranda 134 bin 731’i buldu. Artan faiz sebebiyle ipotekli alımlar önceki yıla göre yüzde 71,5 azaldı. Yüksek dövizle eli güçlenen yabancıya satışlar ise yüzde 185 arttı.
Dövize alternatif altın basacağız Geçtiğimiz günlerde Ağrı’nın Diyadin ilçesinden gelen 20 ton altın rezervi müjdesinin yankıları sürüyor. Gözler yeni müjdelere çevrilirken Türkiye’nin altın potansiyelini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı; hedeflerinin, yılda 100 ton altın çıkarmak olduğunu söyledi.