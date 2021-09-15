Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, proje için ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK ile işbirliği platformu oluşturdu.

YERLİ DİJİTAL PARA İÇİN İLK ADIM ATILDI

Dijital Türk Lirası projesi birinci faz çalışma sonuçları 2022 yılında açıklanacak.

Çin dijital para için testlere başladı Çin, dünyanın ilk bağımsız dijital para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Dijital paramız altına endeksli olabilir Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, arkasında fiziksel bir varlığın bulunduğu, normal para piyasalarında satılabilir, Türk lirası para birimini baz alan bir dijital paranın, millî kabiliyetlerle geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Yerli dijital paranın altyapısı yıl sonuna kadar tamamlanacak Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin takvim kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını yıl sonuna kadar hayata geçirecek.