Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bu hafta yeşillik ürünlerinde en çok zamlanan ürün marul oldu.

“MARUL AZALDIĞI İÇİN FİYATI YÜKSELDİ”

Geçtiğimiz haftalarda 2 buçuk TL’ye satılan marul, bu hafta 5 TL’den satışa sunuldu. Zaman zaman bu fiyat iniş çıkışlarının olduğunu belirten pazarcı esnafı Murat Tatlıca, “10-15 gün önce 2 buçuk TL’ye sattığımız marulu bu hafta 5 TL’ye satıyoruz. Marul azaldığı için fiyatı yükseldi. Çifteler Sakaryabaşı marulu çıkınca fiyatlarda düşme olur. Yani böyle boşluklarda marulun fiyatı yükseliyor” diye konuştu.

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