Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de hükûmet, 3 haftada bir güncellediği seyahat listesine ilişkin yeni değişiklikleri açıkladı. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye’nin de olduğu toplam 8 ülkenin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurdu. Türkiye’nin yanı sıra Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya kırmızı listeden çıkarılan ülkeler arasında yer aldı. Hükûmet, yeni kuralların 22 Eylül yerel saatle 04.00’dan itibaren geçerli olacağını aktardı.

Güncellemeyle kırmızı listeden çıkarılan ülkelerden İngiltere’ye gelen kişilerin, tamamen aşılanmış olmaları şartıyla karantina uygulama zorunluluğu bulunmuyor. İngiltere’nin seyahat listesinde yaptığı güncellemeyi geciken ama sevindirici bir karar olarak değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), önümüzdeki 3 aylık dönemde Türkiye’ye 200 bin civarında İngiliz vatandaşın seyahat etmesini bekliyor.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin “17 Mayıs’tan itibaren kırmızı listede tutuluyorduk. 5 aydır burada ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Ana pazarı İngiltere olan bir bölgede turizm yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde tabii ki ekim ve kasım ayının ortalarına kadar bir sirkülasyon bekliyoruz, en azından turizm ile geçinenler için can suyu olacak‘’ dedi. Pandeminin en çok turizm sektörünü vurduğunu söyleyen otel işletmecisi Osman Ülgen de “İngilizlerin kapılarını açmaları önümüzdeki sezon için çok güzel bir karar oldu. 2 sezondur kapalı kaldık. Bu bizim için ağır bir yüktü. İnşallah önümüzdeki sezon rahat bir nefes alacağız. Rezervasyonlarımıza baktığımızda 2022 sezonunun çok iyi bir artışla geleceğini umuyoruz” diye konuştu.

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı İngiltere, Türkiye'yi zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.