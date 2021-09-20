Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖTV matrah düzenlemesinin ardından ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş bekleniyordu. Beklenen düşüş gerçekleşmeyince ikinci el otomobil satışları durma noktasına geldi. Aldıkları araçların normal şartlarda 5 gün içinde satıldığını fakat son dönemlerde ikinci el otomobillerinin 7 aydır satılmayı beklediğini ikinci el otomobil satıcısı Nihat Garip, “Fiyatların düşmesini beklemiyoruz. Eskiden olsa 5 günde sattığımız ikinci el araçları şuan 7 aydır satmaya çalışıyoruz. Araçlar elimizde kalıyor” dedi.

“5-6 AYDIR SATILMAYI BEKLEYEN ARAÇLARIMIZ VAR”

İkinci el otomobillerde beklenen indirimin gelmediğini ve otomobillerin 7 aydır garajda satılmayı beklediğini belirten Garip, “Eskiden bir aracı 5 ile 10 gün arasında satmayı planlayarak alıyorduk ki araçlar 10 günün üstünde elimizde kaldığında bu durum bizi rahatsız ediyordu fakat şuanda 5-6 aydır satılmayı bekleyen araçlarımız var. Satışlar beklentinin bir tık altında. Hızlıda diyemeyiz kötüde diyemeyiz belli bir miktarda satış yapabiliyoruz. İkinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş olmadı. Canlılık ve hareketlilik yok beklenenin çok altında. İnsanlar daha çok 100 ile 150 bin TL sınırındaki araçlara talep gösteriyor. Çok lüks araçlar zaten şuanda durma safhasında” ifadelerini kullandı.

“PİYASADA ARAÇ EKSİKLİĞİ VAR”

Piyasada araç eksikliğinin olduğunu belirten Garip, “Piyasada bir araç eksikliği var. Türkiye kalabalık bir ülke bu dönemde de insanlar araç eksiklerini gideremediler. İnsanlarda indirimden önce yatırım için aldığı araçları indirimden sonra daha uyguna satmak istemiyorlar. Bu durumda ikinci el araç fiyatlarının düşmemesine neden oluyor. Matrah düzenlemesinden önce 200 bin TL verip aldığı bir aracı şimdi zararına 170 bin TL ye satmak istemiyorlar. En kötü aldıkları fiyata satmak istiyorlar. Bu durum yaşanınca araçlar elimizde kalıyor fiyat düşüşü de gerçekleşmiyor.” dedi.

“FİYATLARIN YÜKSELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

İkinci el otomobil piyasasında genel anlamda bir sorun olduğunu söyleyen Garip, “ Aksine fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Piyasada araç stok problemi var. Şuan galericilerde istedikleri fiyatlara araçlarını alıp satamıyorlar. Tedarikte problem olduğu içinde fiyatlarda düşüş gerçekleşmiyor Şuan ki mevcut şartlarda fiyat düşüşü beklemiyoruz. Tam tersine biraz daha yükselecek gibi görünüyor. Çip krizi halen devam ediyor. Sıfır araçlarda da bir problem var. Bu durum ister istemez ikinci ele de yansıyor. İleriki zamanlarda bir tık daha fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz. ” şeklinde konuştu.

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