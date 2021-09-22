Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda gözler, akşam açıklanacak FED faiz kararı ve yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında. Bu bağlamda döviz kurlarında yatay seyir devam ederken, dolar güne 8,62 sevisesinde başlangıç yaptı.

22 EYLÜL DOLAR-AVRO FİYATLARI

Serbest piyasada 8,6250 liradan alınan dolar, 8,6270 liradan satılıyor. 10,1160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1180 lira olarak belirlendi.

Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6570 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1530 lira olmuştu.

PİYASALARDA GÖZLER FED'E ODAKLANDI

Fed'in bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugünkü Fed toplantısından çıkacak kararlarda faiz beklentisi grafiğindeki (dot plot) olası değişikliklerin önem arz ettiğini vurgulayarak, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Yılsonu dolar kuru beklentisi azaldı Cari yılsonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 TL iken, bu anket döneminde 8,92 TL oldu.

Döviz yükseldi borsa geriledi Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.