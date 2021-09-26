Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

Bu talimat üzerine milletvekillerinin parti yönetimine sunduğu raporlardan bazı ortak başlıklar şöyle:

¥ Vatandaşın birinci gündem maddesi hayat pahalılığı, işsizlik, enflasyon ve fahiş fiyat artışları. Bu fiyat artışlarına yönelik tedbir alınması isteniyor.

¥ Özellikle düşük maaş alan emeklilerin durumunun düzeltilmesi lazım.

¥ Çiftçiler, üretim girdi maliyetlerinden şikayetçi. Oluşan farkın devlet tarafından karşılanması talep ediliyor.

¥ Kamuya alımlarda mülakat yoluna başvurulması hakkaniyetli değil. ‘Tanıdığı olan işe yerleşiyor’ algısı oluşuyor. Mülakatın kaldırılması gerekiyor.

¥ Sosyal medyada dolaşan yalanlara vatandaş inanabiliyor. Biz doğruları anlatmaya çalışana kadar onlar çoktan zehirlenmiş oluyor. Özellikle sosyal medyada ve şehirde dolaşan iddialara anında cevap verilecek bir sistem oluşturulmalı.

¥ Yeni seçmen kitlesinin AK Parti’ye yönelmesi için farklı politikalar izlenmeli. ‘Yol, köprü, bina yaptık’ propagandası gençler üzerinde etkili değil. Bireysel talepler ve mikro ölçekteki sıkıntılara odaklanmalı.

Milletvekillerinin 60 günde sahada yaptıkları çalışmalara ilişkin tespitler parti yönetimi tarafından analiz edildikten sonra tek rapor haline getirilecek. Ortak başlıklar ve çözüm önerileri belirlendikten sonra saha çalışmalarına ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

ZİNCİR MARKETLERE MÜFETTİŞ DENETİMİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla beş büyük zincir markette, ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi. Son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından Bakanlığa iletilen başvuru ve şikâyetler dikkate alınarak ticaret il müdürlüklerince 81 ilde denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada “Serbest rekabete ve piyasa şartlarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş kira zulmünün önüne geçeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, fahiş fiyatlara denetim konusunda, "Fiyat artışlarında bir suistimal varsa takiple, denetimle bu zulmün önüne geçeceğiz. Zincir marketler, ciddi şekilde denetlenecek. Fiyat farkı ortadan kalkacak" dedi.

Diyanet'ten hutbe: İyi bir mümin fahiş fiyat uygulamaz Vatandaşın cebini yakan marketlerdeki fahiş fiyatları, hükûmet yakın takibe aldı. Bu durumu Diyanet de gündeme getirdi.