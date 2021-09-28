Türkiye Gazetesi

Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Kanun’dan faydalanmak için vergi dairelerine 4 milyon 760 bin mükellef başvurdu. Bu çerçevede önceki gün itibarıyla 119 milyar 266 milyon liralık alacak yapılandırılırken bu kapsamdaki alacaklara karşılık 9 milyar 405 milyon lira tahsilat yapıldı.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ‘www.gib.gov.tr’ veya ‘www.turkiye.gov.tr’ üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor. Kanun doğrultusunda vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkânı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Yetkililer, vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğunu belirtiyor.

PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM İMKANI

Düzenlemeye göre peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021’e kadar ödenmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021’e kadar yapılacak. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021’e kadar ödenmesi hâlinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi 30 Eylül Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi 30 Eylül.