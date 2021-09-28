Altın fiyatlarında son durum merak konusuydu, özellikle uzun vadede yatırım yapanların yakından takip ettiği piyasada fiyatlar düşüşte. İstanbul Kapalıçarşı’da 798 liradan alınan Çeyrek Ziynet 803 liradan satıldı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,50 lira oldu.
Kapalıçarşı'da diğer fiyatlar ise şöyle;
3 bin 265 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 286 liradan, 452 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456 liradan, 3 bin 191 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 211 liradan, bin 596 liradan alınan Yarım Ziynet bin 606 liradan satıldı.
Altın fiyatları yükseldi TCMB'nin politik faiz oranını düşürdüğünü açıklamasının ardından, 24 ayar altının fiyatı yükselerek 499,13 lira oldu.
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Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum belli oldu, çeyrek altın 803 liradan satıldı. İşte 28 Eylül altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son durum merak konusuydu, özellikle uzun vadede yatırım yapanların yakından takip ettiği piyasada fiyatlar düşüşte. İstanbul Kapalıçarşı’da 798 liradan alınan Çeyrek Ziynet 803 liradan satıldı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,50 lira oldu.
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