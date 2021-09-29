Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler. Bu hafta Gıda Komitesi Toplantısı yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken uyarı sisteminde gelinen aşama Gıda Komitesinde değerlendirilecek” dedi.

BAKAN NASIL ÇALIŞACAĞINI ANLATTI

Bakan Pakdemirli, Merkez Bankasının erken uyarı sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi. Örneğin, domateste ihracat arttı fiyatlar yükseliyor ya da Türkiye’de salatalık tüketimi arttı. Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor. Nasıl karşılanacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, Ticaret Bakanlığından, hallerden, perakendeden elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı da katılacak.

Fahiş fiyata karşı erken uyarı sistemi Eylül sonunda hazır Bakan Pakdemirli, fahiş gıda fiyatlarına ilişkin Merkez Bankası ile koordineli olarak uygulamaya konulan erken uyarı sisteminin Eylül sonuna kadar bitirileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan 5 zincir markete fahiş fiyat denetimi! Ticaret Bakanlığı, 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirdiğini açıkladı.