Güvenli liman yatırımı olmaktan çıkıp çıkmadığı tartışılan altının gram fiyatında düşüş başladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, gün ortasında da düşüşünü sürdürdü. 499,50 liraya alıcı bulan gram altın, 500 lira seviyesinde satışa sunuluyor.
1 EKİM 2021 ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 498,60 498,80 499,30 499,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.286,00 3.307,00 3.292,00 3.313,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 455,00 459,00 455,50 459,50
Lira(Tam) Ziynet 3.211,00 3.231,00 3.217,00 3.237,00
Yarım Ziynet 1.606,00 1.616,00 1.608,00 1.618,00
Çeyrek Ziynet 803,00 808,00 804,00 809,00