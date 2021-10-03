Türkiye Gazetesi

Kripto varlıkların toplam piyasa değeri 2020'nin başından bu yana 10 kat arttı. Eylül 2021 itibarıyla 2 trilyon doları aştı. Kripto paralar, geçen hafta Çin’in yasa dışı ilan etmesi ve yasaklamasının ardından olumsuz etkilenmişti. Bitcoin 48 bin dolardan 40 bin dolar sınırına kadar gerilemişti. Önceki gün ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell "Kripto paraları yasaklama niyetimiz yok. Ancak daha fazla denetime ihtiyaç var" açıklamasında bulundu. Buradan destek bulan Bitcoin yeniden 47 bin doların üzerini gördü. Analistler, Çin dışında diğer ülkelerde de kripto paralara yönelik düzenlemeler gelebileceğini ancak bu sırada oluşacak negatif fiyatlamaların sağlam kriptolarda ve uzun vade için yeni alım fırsatı sunabileceğini belirtiyor.



Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta kripto para ticaretini yasa dışı ilan ederek yasakladı



IMF: RİSKLER YAKINDAN İZLENMELİ

Bu arada IMF tarafından yayımlanan "Kripto Ekosistemi ve Finansal İstikrar Zorlukları" başlıklı raporda "Burada hızlı büyüme yeni fırsatlar sundu. Kripto varlık teknolojileri daha hızlı ve daha ucuz sınır ötesi ödemeler için bir araç olma potansiyeline sahip oldu. Ancak finansal istikrar zorlukları da doğdu. Bu riskler henüz sistemik değil. Buna rağmen risklerin yakından izlenmesi gerekiyor" denildi. Söz konusu risklerden biri de, bilgisayar korsanları tarafından kripto paraların çalınması...

El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi ilan etti Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kullanacağını ilan etti. Bitcoin, ilk kez bir ülkenin yasal para birimi oldu.

COINBASE, 6 BİN KİŞİDEN KRİPTO PARA ÇALINDIĞINI DUYURDU

Kripto para borsası Coinbase, bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığını bildirdi. Bilgisayar korsanlarının hesaplara erişmek ve Coinbase ile ilişkili olmayan kripto cüzdanlarına para aktarmak için, şirketin SMS ile doğrulama güvenlik sürecindeki bir açıktan yararlandığı aktarıldı.

Çin'de kripto paraya set: Yatırımcı kabul etmeyecek Çin'in kripto birimlerini yasa dışı kabul ettiğini ilan etmesinin ardından, iki kripto para porsası Çinli yatırımcıların hesaplarını dondurarak, yatırım işlemlerini de kabul etmeyeceğini duyurdu.

Rusya'dan dikkat çeken kripto para hamlesi! Rusya'da "duygusal alımların" önüne geçmek amacıyla ülkedeki bankalardan kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağını duyurdu.