Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; gübre, yem ve enerji gibi birçok emtiada dünya fiyatlarının arttığını ancak tarımsal destekler ve alım fiyatlarıyla çiftçinin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Pakdemirli, çiftçinin maliyet artışlarından endişe etmeden, tohumunu toprakla buluşturmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.



Bakan Pakdemirli, elektrikli yerli traktörün ocak ayında seri üretime başlayacağını söyledi

YERLİ TRAKTÖRDE SERİ ÜRETİM HAZIRLIĞI

Biga Tarım Teknolojileri Fuarı'na katılan Pakdemirli "Türkiye'nin tarım alanı bakımından dünyada 31’inci sırada olmasına rağmen, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk on içinde yer alıyor. Son 3 yılda da tarımsal destekler yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkarıldı. Şimdi Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü de seri üretime hazır hâle getirdik. 105 beygir gücünde, 45-55 dakika arasında yüzde 100 şarj olabilen ve 8 kat daha az yakıt tüketimi ile çiftçilerimizin maliyetlerini düşürecek olan elektrikli traktörümüzün seri üretimine inşallah ocak ayında başlıyoruz. Önümüzdeki hafta da Elektronik Hayvan Takip Sistemimizin lansmanını yapacağız. Sistem sayesinde büyükbaş hayvanların takipleri, sanal karantina, kızgınlık dönemleri ve beslenme yapıları yakından takip edilecek. Böylece hayvancılıkta BİG DATA’ya ulaşmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla görücüye çıkmıştı! Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan, çiftçilere yüzde 95 yakıt tasarrufu imkanı sağlayacak yerli ve milli elektrikli traktörün seri üretimi için Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde çalışmalar sürdürülüyor.

Hem devlet hem çiftçi kazanacak Ağustos ayında seri üretimine başlanacak yerli ve millî elektrikli traktör en az yüzde 90 oranında yakıt tasarrufu sağlayacak. Böylece, çiftçinin üretim maliyetinin yüzde 36’sını oluşturan yakıt masrafı cebinde kalacak, devletin de dışa bağımlılığı azalacak.