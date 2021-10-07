Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,27 liradan 7,50 liraya, Ankara’da 7,35 liradan 7,58 liraya, İzmir’de ise 7,37 liradan 7,60 liraya yükselecek.

FİYATLAR ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzine 29 kuruş LPG'ye ise 71 kuruş zam geldi! LPG’ye bu gece yarısından itibaren benzine 29 kuruş otogaza ise 71 kuruşluk zam geldi.