Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi verdi, Vekillerin sorularını da cevaplayan Kavcıoğlu, ağustos, eylül gibi faiz indirme yol haritalarını belirlediklerini söyleyerek "2020’den sonra özellikle haziran sonrası dünyada emtia yükselişi ile fiyat artışı başladı. Haziran sonrası kuraklık ve afetler süreci tetikledi. Gelişmiş ülkeler bu süreci enflasyon artışını sözlü söylemle yönetmeye çalışıyor ve adım atamadılar. Gelişmekte olanların bir kısmı faiz artırmaya gitti. Küresel gelişmelere bakınca kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi olmadığını görürüz. TL’deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil. Para politikasındaki faiz indirimini beklenen oranda görüyoruz. Sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Hazirandan sonra Türk Lirası'nda dolara karşı değer kazancı var” dedi.

"YILI, TARİHÎ BİR DOLAR REZERVİ REKORUYLA KAPATACAĞIZ"

Merkez Baknası'nın dövüz rezervlerinin gizlendiği iddialarına ilişkin olarak da "Böyle bir şey yok. Gizli ise siz bu rakamı nerden buldunuz? Merkez Bankası rezervi 123,4 milyar dolar, herkes buna itibar etmek zorunda. Yılı, tarihî bir rekor rezervi ile kapatacağız” ifadelerini kullandı.

MB TAŞINIYOR

Merkez Bankası'nın taşınması konusundaki soru üzerine Şahap Kavcıoğlu, şu cevabı verdi: 2022 Ekim’de bütün Merkez Bankası İstanbul’a taşınmış olacak. Taşınma konusunda bütün tedbirleri aldık, hiçbir sıkıntı olmayacak, yedekleme tedbirleri problemsiz.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 18’e indirdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.

Merkez Bankası'ndan 'dijital Türk Lirası' için ilk adım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzaladığını ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturduğunu duyurdu.