Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemi dönemi birçok sektörü zorlarken, bazı sektörlerin de yıldızının parlamasını sağladı. Bu alanlardan biri de sağlık. 2010’dan bu yana, genetik ve enfeksiyon hastalıklarını belirleyen PCR tanı kitleri, robotik cihazlar ve gıda testleri geliştirip üreten, 70’in üzerinde ülkeye ihracat yapan, yüzde 100 Türk sermayeli biyoteknoloji firması Anatolia Geneworks (Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş.), son yıllardaki gelişmesini daha da ilerletmek için halka açılıyor. 14-15 Ekim arasında talep toplayacak şirket, halka arz gelirinin yarısını yurt dışı büyümesinde kullanacak. Halka arzda fiyat aralığı 21-22,5 lira, halka arz büyüklüğü ise 483 milyon ile 517,5 milyon lira arasında olacak.

Yeni kurulan Ar-Ge merkezinde yenilikçi cihazlar ve yeni kitler üreterek büyümeyi daha da hızlandırmayı hedeflediklerini belirten Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, “Türkiye’de 11 yıl önce başlattığımız çalışmalarla yerli üretimi hayata geçirdik. 100 kişiden fazla uzman kadromuzla 2020’de 422 milyon TL konsolide ciro, 316 milyon TL net kâr elde ettik. 2021’in ilk 6 ayında ise 196 milyon TL ciro, 164 milyon TL net kâr elde ettik” dedi. Halka arzın, Anatolia’yı hem Türkiye’de hem küresel alanda önemli bir boyuta taşıyacağını kaydeden Akyüz, halka arz gelirinin yüzde 50’lik kısmıyla uluslararası pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Halka arz gelirinin yüzde 30’u ile şirket satın alma veya ortaklık fırsatları değerlendirilecek. Gelirin yüzde 20’si ise Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacak.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 17 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, SPK izni alınanlarla birlikte yılbaşı itibarıyla toplam halka arz büyüklüğünün 17 milyar TL’yi aştığını belirterek, “Bu 2010-2020 yıllarında yapılan toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık yüzde 10 üzerinde” dedi. Yerli yatırımcı sayısının 1 milyondan 2,4 milyona çıkmasının halka arzlara katkı sağladığına işaret eden Erdoğmuş, “Anatolia Geneworks halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 59, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 30, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 olarak belirlendi. Şirket çalışanlarına da yüzde 1 tahsisat ayrıldı” diye konuştu.

Biyoteknoloji alanındaki son gelişmeler 120'den fazla konuşmacıyla masaya yatırılacak Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi 9-11 Eylül tarihleri arasında online olarak medikal ve farmasötik biyoteknoloji ekosisteminin geliştirilmesi ve tüm paydaşların katkılarının sağlanabilmesi maksadıyla düzenlenecek.

Biyoteknolojik ilaçta global oyuncuyuz Son 20 yılda 15 tane yerli ilaç firmasını yabancılara kaptıran Türkiye, Abdi İbrahim'in son hamlesiyle artık "satan" değil "satın alan" ülke konumuna geldi. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut global bir oyuncuya dönüştüklerini belirterek yeni dönemde OM Pharma'ya 2 milyar liradan fazla yatırım yapacaklarını açıkladı.

Yerli girişimden biyoteknoloji ihracatı Geleceği şekillendirecek bilimsel alanlar arasında gösterilen mikrobiyom bilimi araştırmalarına son 10 yılda dünya genelinde 1,7 milyar ABD dolarından fazla harcama yapıldı. Projeler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin, Kanada, İrlanda, Güney Kore ve Japonya’da sürerken Türkiye’den de önemli bir hamle geldi. Sağlık teknoloji alanında faaliyet gösteren yerli girişim ENBIOSIS, mikrobiyom temelli biyoteknoloji ihracatı için ilk adımı attı.