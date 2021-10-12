Türkiye Gazetesi

Biotrend Enerji, Bütün projelerinde, çevreye, ekonomiye ve dünyaya katma değerinin yüksek olmasına dikkat ediyor, ekonomiye istihdam ve geri dönüşüm sağlıyor. Ülke genelinde yüz binlerce hanenin yıllık elektrik ihtiyacını, çöpten üreterek karşılıyor.

Türkiye genelindeki düzenli depolamaya yönlendirilen evsel atığın yaklaşık %20’si sürdürülebilir bir gelecek için Biotrend Enerji tesislerinde enerjiye ve ısıya dönüşüyor. Biyokütleden enerji üretimi, diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında farklı faydalarıyla öne çıkıyor. Bunların başında sera gaz emisyonlarını azaltıcı ve iklim değişikliğini yavaşlatıcı etkisi olması sayılabilir. Çevre faktörlerine bakıldığında; toprak koruma, su ve besin üretimini güvence altına alma gibi önemli katkılar sağlaması da öne çıkanlar arasında.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan “Her projemizde önceliklerimizin arasında çevre bilinci var. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı açıklamalar çok heyecan verici. Paris İklim Anlaşması’nın Meclis onayına sunulacak olması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na katılma sürecinin başlaması, ülkemiz ve bütün sektörlerimiz için gurur verici. Biz de Doğanlar Holding olarak bu yolda attığımız adımlarla üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız” dedi.

DÜŞÜK KARBON KAHRAMANI ÖDÜLÜ

Biotrend Enerji karbon yönetiminde göstermiş olduğu başarılı yönetimden dolayı, 7. İstanbul Karbon Zirvesi’nde “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü. Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan “Ödüle layık görülmemiz, bu alanda uzun süredir yaptığımız yatırımların takdiridir. Sürdürülebilir bir dünya için insana ve çevreye yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ÇÖPTEKİ PET ŞİŞE KOLTUK OLUYOR

2024 yılına kadar portföyünün yüzde 40’ını %100 geri dönüşümlü kumaş kullanımıyla hayata geçirmeyi hedefleyen Doğtaş, bu yaklaşımı üretim süreçlerinin yanı sıra hammadde seçiminde de uyguluyor. %100 geri dönüştürülmüş kumaştan oluşan koltuk, kısa süre içerisinde mağazalarda yerini alacak. Doğtaş’ın yeni nesil koltuk tasarımı için yaklaşık 25 metre kumaş kullanılıyor. Bu doğrultuda her bir koltuk için yaklaşık 1.000 pet şişe dönüştürülüyor.

Avusturya yeni karbon vergisi uygulamaya koyacak Avusturya hükümeti, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla ülkenin vergi sisteminde reform planlarını açıkladı.

562 bin ağacın temiz havasına eşdeğer karbon azaltımı sağlandı Akfen Yenilenebilir Enerji’nin, sahip olduğu güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerindeki yeşil enerji üretimi ile 4 milyon tona yakın karbon emisyonunun sıfırlanmasını sağladığını açıklanırken, bu oranın 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul edildiği belirtildi.