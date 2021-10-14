Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TİM 28. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonuna ilişkin merak edilen detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ticaret Bakanlığı ile AK Parti ekonomi kurmaylarının üzerinde çalıştığı taslak ile, ihracatçının kredi ve teminat mektubu probleminin çözülmesi amaçlanıyor.

Taslağa göre, Kredi Garanti Fonuna benzer anonim şirket statüsünde “İhracatı Geliştirme Fonu” oluşturulacak. Yeni yapı ile, ihracatçılar için bir kefalet sistemi kurulacak ve firmaların kredi talepleri bu sistem üzerinden değerlendirilecek. Kurulacak kefalet sistemi ile bir anlamda hazine, firmalara kefil olacak. Kredi için ayrıca bir teminat istenmeyecek. Kredibilitesi iyi olan firmalar, herhangi bir şart aranmaksızın, teminat mektubuna gerek kalmadan kredi kullanabilecek.

Erdoğan, "Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz" demişti.

SİSTEMDEN YARARLANMAK İÇİN HERHANGİ BİR ŞART YOK

İhracat Geliştirme Fonu, ihracatçı birliklerinin kaynakları ile desteklenecek. AK Parti’nin ekonomi kurmayları, ihracatçılara yönelik yeni yapının detaylarını şöyle anlattı: İhracatçı için Kredi Garanti Fonuna (KGF) benzer bir anonim şirket kuruluyor. Tanıtma fonundan sağlanacak birikim ve ihracatçı birliklerinin birikimleri ile bu sistem kurulacak. KGF, ağırlıklı olarak iç pazara ve KOBİ’lere kredi teminatı verecek, kredileri düzenleyecek. Yeni yapı ise sadece ihracatçılar için kullanılacak. İhracat Kefalet Sistemi adı verilen İKS kurulacak. Bu sistemden yararlanmak için herhangi bir şart olmayacak. Eğer firmanın kredibilitesi iyiyse, ona kefalet verilecek. Kefalet sistemi onay verdiğinde, gidip herhangi bir bankadan daha önce aranan şartların hiçbirine gerek kalmadan kredi alabilecek. Hazine destekli kefalet, bir nevi teminat yerine geçecek. Bu sistem, Avrupa’da da yaygın şekilde kullanılıyor. İhracatçı şirketler çek, ipotek, imza gibi evraklar ve belgelerle uğraşmayacak. Bunları yaparken, kredi başvurusunda ek ödemeler yapıyorsunuz, bunlar ortadan kalkacak. Kefalet verdiği zaman kolay kredi alabilecek.

İhracat hedef büyüttü: Hedef 300 milyar dolar TİM Başkanı İsmail Gülle, 300 milyar dolarlık hedefe odaklanan ihracatçının eylülde yıllık 212,2 milyar dolar ihracata ulaşıp 211 milyar dolarlık hedefi aştığını belirterek, "Başarılarımızın sonucunda, küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıları sevindiren haber: Fon kurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ihracatta cumhuriyet tarihinin aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda rekor kırıldığını açıklayarak, Türkiye'nin dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşıp kritik eşiği yakaladığını duyurdu.

İhracatı uçuracak iş birliği TİM ve THY arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balık kapsamındaki Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında yüzde 10 ve yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak. Ayrıca ihracatçılara 6 bin tonluk ek kapasite daha ayrıldı