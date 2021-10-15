Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti’nin, Vergi Usul Kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerinde çiftçilere yönelik önemli bir adım atıldı.

TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde, tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi stopaj kesintisi uygulamasına son veren maddeye, bugüne kadar yapılan kesintilerin iade edilmesine yönelik bir düzenleme eklendi. Mevcut uygulamada çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemelerinden yüzde 4 oranında gelir vergisi stopajı kesiliyordu. Teklif ile destekleme ödemelerinden kesinti yapılmaması öngörülüyor.

Önceki gece AK Parti milletvekillerinin verdiği önerge ile bu konuda bir adım daha atıldı ve son beş yılda yapılan kesintilerin çiftçilere iade edilmesine karar verildi. Edinilen bilgilere göre düzenlemeden üç milyon çiftçi faydalanacak ve 2,5 milyar lirası anapara, 900 milyon lirası faiz olmak üzere toplamda 3,4 milyar liralık iade ödemesi yapılacak.

Vergi Usul Kanunu değişiklik teklifi TBMM’de kabul edildi AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir ve 49 milletvekilinin Vergi Usul kanunu ile bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı ve yapılan oylamada 291 milletvekili oy kullandı. 247 kabul oyu ile kanun teklifi kabul edildi.

İnternet Gazeteciliği Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona gelindi Sosyal Medya Kanunu ile birlikte Meclis’e gelmeye bekleyen İnternet Gazeteciliği Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. İnternet Gazeteciliği Yasası ile internet medyaları resmi olarak tanınacak ve merdivenaltı gazetecilik bitecek.

Hayvan hakları konusunda son bir yılın en önemli gelişmesi: Kanun değişikliği Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Üyesi Senem Demirel Acar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki yapılan değişikliğin Türkiye’deki hayvan hakları konusunda son bir yılda gerçekleşen en önemli gelişme olduğunu belirtti.