Türkiye Gazetesi

Sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında ‘Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Anlaşma ile sağlık vizesi konusunda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) yetkilendirilirken, turistler randevusunu göstererek kolayca vize alabilecek.

Buna göre, randevusunu gösteren sağlık turistin bilgileri HİB yazılımı tarafından Dışişleri Bakanlığı sistemine yönlendirilecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından ise en geç 48 saat olmak üzere dönüş yapılarak sağlık turistinin refakatçileri ile vize almasının hızlandırılması sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu sağlık turizminin kilit sektörlerden biri hâline geldiğini belirterek “Son 10 yılda üç katına ulaşarak yaklaşık bir milyona ulaşan hasta sayımızı ve bir milyar doları aşan döviz girdisini inşallah çok daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da sağlık turizminin payını yüzde birden yüzde 4,5’e çıkardıklarını belirterek, pastadan daha fazla pay almak istediklerini dile getirdi.

Rusya'ya vizesiz seyahat sinyali Rus turistlerin tatil için ilk tercihi olan Türkiye, Rusya ile 'Ortak Turizm Eylem Planı'nı imzaladı.

İran ile Irak arasında vize kaldırıldı İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı el-Kazımi’nin ziyareti sonrası yapılan ortak açıklamada iki ülke arasında vizenin kaldırıldığını duyurdu.