Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde, soğuk havaların da etkisiyle balık bolluğu yaşanıyor. Sezonun başında, müsilaj sonrası vatandaşlarda yaşanan korku ve deniz suyu sıcaklığı sebebiyle balık miktarında yaşanan kısırlık etkisini yitirmeye başladı. En sevilen balık türlerinden olan hamsi de bu bolluktan nasibini aldı. Kilosu 10-15 liraya kadar düşen hamsi, kapış kapış satılıyor.

VATANDAŞIN DA SATICININ DA YÜZÜ GÜLÜYOR

İhtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlar, hamsinin fiyatını görünce şaşkınlık yaşadı. Sezonun başından beri fiyatı düşmeyen hamsi, bollukla beraber tezgâhları şenlendirirken, balık satıcıları ve vatandaşların da yüzünü güldürdü.

"3 GÜN ÖNCE 50 LİRAYA SATIYORDUK"

Hamsinin bollaştığını söyleyen Edirne Balık Pazarı esnafı Yasem Eren, “Hamsi bugün bollaştı. İğneada’dan geliyor. 20 liradan 15' e düştü, belki akşamüstü 10 liradan da satabiliriz. Havaların güzel olmasından kaynaklanıyor bu bolluk. İğneada yakın bol miktarda balık geliyor. Her gün satmaya ve Edirne halkına balık yedirmeye çalışıyoruz. Yoğunluk yaşanıyor. Fiyatın düştüğünü duyan gelip alıyor. Artık 15 liraya ne kaldı. Bazen bir kerede 15 liraya nasıl düştü diye şaşırıyorlar. 1 kilo alacağına 4-5 kilo alıp dolabına koyuyor. Bu sene havalar güzel gittiği için balık da bol çıkıyor. Hamsinin yanında lüfer balığı da bol geliyor kaç senedir yoktu” şeklinde açıklamada bulundu.

Balık Pazarı Esnaflarından Hamza Köksoy, 3 gün önce 50 liraya sattıkları hamsinin 15 liraya düşmesiyle birlikte hareketlilik yaşandığını aktardı. Bu yıl daha fazla bolluk beklediklerini belirten Köksoy, herkesi balık almaya beklediklerini söyledi.

"FAKİR FUKARA DA BALIK YEDİ"

Balık almaya gelen Ufuk Asoğlu, “Geçen haftalarda hamsi 50 liradan satışa sunuluyordu. Şimdi fiyatının düşmesine sevindik. Fakir Fukara da balık yesin. Ben de sezonun ilk balığını aldım. Duyuyorduk Karadeniz’de 10-15 liraya düştü diye burada fiyatları yüksekti. Haftada bir hatta iki defa yemek faydalı tavsiye ediliyor. Saraçhane’den geliyorum. Orda bir arkadaş balık fiyatları düştü dedi. Onun üzerine çıktım geldim. Evde 2 kişiyiz. 1 buçuk kilo kadar aldım. Ben tavsiye üzerine geldim. Giderken de arkadaşlara ve gördüğüm insanlara söyleyeceğim” ifadelerine yer verdi.

"GEÇEN SENE BU FİYATLARA ALAMAMIŞTIM"

Vatandaşlardan Yılmaz Öztürk, “Ucuz görünce almak istedim. Epeydir böyle ucuz değildi. En son aldığımda 40 liraydı şimdi fiyatın düştüğünü görünce 2 kilo alayım dedim. Haftada 1 balık almaya çalışıyorum. Fiyatın düştüğünü görünce şaşırdım. Bu fiyatı epeydir ilk defa görüyorum. Geçen sene de bu fiyattan alamamıştım. Herkese balık almasını tavsiye ederim” diye konuştu.

Hamsinin geçen hafta yüksek fiyattan satıldığını söyleyen Duygu Eryaman Yılmaz, şimdi hem bollaşmasından he de fiyatın düşmesinden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Vatandaşlardan Gülistan Alırat, geçen hafta 50 liradan aldığı hamsinin bu hafta düştüğünü görünce dönüp hemen aldıklarını söyledi.

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