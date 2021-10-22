Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Pandemi sonrası artan enerji talebiyle Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde enerji ve akaryakıt fiyatlarında yüzde 100’leri aşan fiyat artışları yaşandı. Türkiye, ürettiği çözümlerle fiyat artışlarını vatandaşa yansıtmamak için çalışıyor.

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, ithalata bağımlı ülkeler için oluşacak yüksek enerji faturalarının kırılganlıkları artırdığını söyledi. Aktaş “Türkiye artık eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV nedeniyle, OECD ülkeleri arasında akaryakıtta KDV dışında vergi almayan tek ülke konumunda. Vergi Almanya’da yüzde 63,9, Fransa’da yüzde 64,4, İngiltere’de ise yüzde 65,1... En fazla vergi alan ülke ise yüzde 67,8 ile Finlandiya... Türkiye, benzinden en az vergi alan 7’nci ülke konumunda. Eşel mobil sisteminin devlete 12 aylık maliyeti yaklaşık 34 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın yıl sonunda 46 milyar lira civarlarına ulaşması beklenmektedir” dedi.

FİYATIN LİTREDE 11 LİRAYA ÇIKMASI ENGELLENDİ

Devlet bu sistemi geliştirmeseydi, fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG’de 1 lira vergi eklenmek zorunda kalınacaktı. Aktaş “Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demekti. Sendika olarak görüşümüz, devletin yükü taşımaya devam edeceği yönündedir” diye konuştu.

Benzinde kur krizi KKTC'ye sıçradı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği akaryakıt dağıtım şirketleri K-PET ve AL-PET'in akaryakıt satışını durdurduğunu bildirdi.

Benzin ve motorine zam Benzin ve motorine 41 kuruş zam geleceği öğrenildi. SÖz konusu zammın gece yarısındna itibaren geçerli olacağı bildirildi.