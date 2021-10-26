Türkiye Gazetesi

Son iki ayda Merkez Bankasının üste üste yaptığı faiz indirimleri sonrası gözler bankaların kredi faiz oranlarında yapacağı değişikliklere çevrilmişti. Bu konuda ilk adım kamu bankalarından geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranları ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda düşürüldü. Üç kamu bankasının yaptığı ortak açıklamaya göre 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

MALİYET AZALACAK, İŞLER AÇILACAK

İş dünyasının yatırım maliyetini azaltıp yeni yatırımların yapılmasını sağlayacak faiz indirim kararıyla ekonominin çarkları daha hızlı dönecek. Faiz indirimleri yaklaşık 200 alt sektörü besleyen inşaat sektörünü de hareketlendirecek. Konut kredileri faiz oranlarında bugün itibarıyla 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34’lük faiz oranları uygulanacak.

Kamu bankalarından yapılan açıklamada “Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir” denilirken faiz indirimini özel bankaların da izlemesi bekleniyor.

İTO: TÜM BANKALARA YAYMA ZAMANI

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, faiz indiriminin kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşüreceğini belirterek “Maliyetlerdeki düşüşün, pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı” dedi.

İNDER’DEN SIFIR KONUT İÇİN KAMPANYA ÇAĞRISI

Özeller de taşın altına elini koysun

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı indirimin piyasaya geçmişte olduğu gibi bu dönemde de oldukça olumlu yansıyacağını ifade ederek “Faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açmasını bekliyoruz. Gerek dövizde gerçekleşecek kâr satışları gerekse düşük faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacaktır” dedi.

Faiz indiriminin birinci el konuta beklenen ölçüde yansıması için özel bir kampanyaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Durbakayım “Arzu ettiğimiz kampanya faizinin, geçen seneki gibi yüzde 0,64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ama aylık yüzde 0,99’un altında olması ve süresinin en az bir yıl olmasının süreklilik açısından daha verimli olacağını düşünüyoruz. Firmalarında bir miktar faizi sübvanse etmesi, oranı yüzde 0,80’le kadar çekebilir. Konut kredi faizlerinin sadece kamu bankaları ile sınırlı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Özel bankaların da taşın altına elini koyması gerekir” değerlendirmesini yaptı.

KUR ARTIŞI TALEBE YANSIR

Yabancıya özel konutla ülkemizi değerli kılalım

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faiz indirimi ve sonrasında yaşanan döviz kuru artışlarının, gerek iç gerekse de yabancılar için gayrimenkule olan talebi artıracağını söyledi.

AB ülkelerine göre ülke başına ortalama konut fiyatlarında Türkiye’nin 16. sırada yer aldığını belirten Özelmacıklı “Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,2 artarak 37 bin 479 oldu. Mesela ülkemizdeki konut fiyatlarını Monako ile kıyasladığımızda yaklaşık 10 kat fark görüyoruz. Yabancılara özel projeler geliştirerek bu değeri artırmamız gerekiyor” dedi.

3 kamu bankasından faiz indirimi Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Ekonomistlerden faiz indirimi ve dolar yorumu: Acı reçete büyüme için Merkez Bankası yüksek kurla ihracat odaklı büyüme, enflasyonda orta vadede kalıcı düşüş hedefleyerek adım atarken, ekonomistler de önceliğin halkın alım gücünün artırılması olduğunu ifade etti.